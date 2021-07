‘Garçom’, Hulk festeja vitória do Atlético-MG em Cuiabá: ‘O que viemos buscar’

Não foi fácil, mas o Atlético-MG conseguiu engatar a segunda vitória seguida para, enfim, entrar no G4 do Brasileirão – a zona de classificação da Copa Libertadores. Na Arena Pantanal, o time mineiro fez um jogo equilibrado diante do Cuiabá, mas venceu por 1 a 0. Nacho Fernández marcou o único gol do jogo e mais uma vez, o atacante Hulk foi o ‘garçom da noite’ ao dar um toque açucarado para o companheiro. Ao fim da partida, o camisa 7 comemorou o resultado.

“Primeiro feliz pelo resultado positivo, porque saímos com os três pontos, que foi o que viemos buscar, com todo respeito ao Cuiabá. Conseguimos fazer 1 a 0 e acabamos sofrendo um pouco. O campo está irregular, a gente conduz a bola e atrasa o jogo. Sabemos que vamos enfrentar campos assim, difíceis. Mas é entrar concentrado para não pecar e não perder pontos como já aconteceu”, afirmou o experiente atacante.

Ao todo, Hulk participou diretamente de 20 dos 28 gols marcados pelo Atlético-MG desde a sua chegada ao clube. Peça importante da equipe, ele projetou a sequência complicada que sua equipe terá pela frente e pediu atenção redobrada aos companheiros.

“Sequência difícil, mas o time está preparado para grandes jogos, o Flamengo, depois clássico e depois voltam à Libertadores. É assim. Time grande. Tem plantel para isso e é manter a humildade para continuar trabalhando e ter sucesso”, completou.

Com o triunfo fora de casa, o Atlético-MG chegou aos 16 pontos e pulou para a quarta posição. O time volta a campo na próxima quarta-feira quando recebe o Flamengo, no Mineirão, às 19 horas.

