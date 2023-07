Garçom de IA que reconhecem clientes podem ser o futuro, diz especialista

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 20/07/2023 - 2:40 Compartilhe

A inteligência artificial pode um dia receber os pedidos dos clientes em bares e até reconhecer os clientes regulares, já que os setores de alimentação e hospitalidade “lentamente” se movem para adotar a integração da IA ​​nas tarefas do dia a dia, de acordo com especialistas.

Glenn Tait, diretor de produto da Zonal, empresa de tecnologia hoteleira com sede no Reino Unido, descreveu seis maneiras pelas quais a inteligência artificial moldará a indústria de alimentos e hospitalidade à medida que a tecnologia cresce em poder e uso.

Ele acrescentou que a incorporação da IA ​​no setor de hospitalidade “é lenta”, mas que a tecnologia simplificará o trabalho enquanto ajuda os humanos a “criar melhores experiências para seus clientes”.

Tait diz que as seis principais maneiras pelas quais a IA moldará o setor incluem: automatizar reservas e respostas em restaurantes; melhorar a gestão de estoque; planejamento futuro e avanço; hiperpersonalização da experiência do cliente; manutenção preditiva; reconhecimento facial.

À medida que a robótica e a IA se tornam mais comuns e fáceis de usar, Tait prevê um dia em que a IA receberá os pedidos dos clientes nos pubs e reconhecerá os clientes regulares e seus pedidos.

Os prováveis ​​barmen futuristas usariam o aprendizado de máquina – um ramo da IA ​​que se concentra em dados e algoritmos para imitar como a mente humana aprende – juntamente com a tecnologia de reconhecimento facial para registrar as bebidas favoritas dos clientes enquanto reconhecem os clientes.

Oitenta por cento dos clientes, de acordo com Tait, querem que restaurantes e bares personalizem de alguma forma suas experiências, e a IA oferece a oportunidade de uma máquina registrar as preferências dos clientes para confiar quando um cliente retornar para comer alguma coisa ou tomar uma cerveja no bar.

Embora a tecnologia também ajude os restaurantes a “gerenciar melhor o estoque e não pedir demais”, analisando “quais produtos estão vendendo bem e detectando e respondendo à demanda do consumidor por um produto específico”.

Tait afirmou que a IA pode ser um parceiro benéfico para os humanos, reduzindo o descarte de alimentos não utilizados e economizando o dinheiro dos empresários.

