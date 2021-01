Garantido na elite, Cuiabá é derrotado pelo Sampaio Corrêa

Na Arena Pantanal, o Cuiabá, que garantiu o acesso antes de a bola rolar, perdeu do Sampaio Corrêa por 3 a 1. O Dourado fica na 3ª posição, com 62 pontos. O time maranhense é o 6º, com 52 pontos.

+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B

Calendário



Na rodada final, o Cuiabá mede forças com o CRB, no Rei Pelé. O Sampaio encara o Oeste, no Castelão.

Pressão do Dourado e gols do Sampaio



Garantido na elite do futebol nacional, o Cuiabá até tentou esboçar uma pressão em cima do adversário. Elvis assustou em chute de fora da área e Elton teve a principal oportunidade, mas ele escorregou na hora do chute e a bola passou rente ao poste. Nos minutos finais o Sampaio chegou aos gols. No primeiro, Marcinho achou Jackson, que bateu forte para dentro da rede. Aos 44 minutos, Léo Costa foi lançado, aproveitou o erro de João Carlos e empurrou para dentro do gol, 2 a 0.

Ataque contra defesa e gol no final



Com a intenção de recuperar o prejuízo, o Cuiabá se lançou ao ataque e logo de cara teve um pênalti. Elton cobrou e Mota se esticou todo para defender. Mesmo com o baque, o Dourado permaneceu no ataque e chegou a balançar a rede através de Felipe Ferreira, que teve uma grande felicidade no chute de fora da área. O gol deu ânimo e o Dourado criou boas chances de empatar, mas faltou capricho na hora de concluir as jogadas. No apagar das luzes, Mailson achou Dione e deu o triunfo ao Sampaio

CUIABÁ 1 X 3 SAMPAIO CORRÊA

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Data-Hora: 22/1/2021 – 21h30

Árbitro: André Rodrigo Rocha (TO)

Auxiliares: Evandro de Melo Lima (SP) e Alberto Poletto Masseira (SP)

Público/renda: pagantes/R$

Cartões amarelos: Romário, Lucas Ramon, Auremir, Elvis (CUI), (SPC)

Cartões vermelhos: –

Gols: Jackson (41’/1ºT) Léo Costa (45’/1ºT) Felipe Ferreira (32’/2ºT) Dione (46’/2ºT)

CUIABÁ: João Carlos; Ramon, Ednei, Anderson Conceição e Romário; Auremir (Matheus Barbosa, aos 27/2ºT), Gava e Elvis (Felipe Ferreira, aos 28/2ºT); Felipe Marques (Willians Santana, aos 18/2ºT), Marcinho (Yago, aos 18/2ºT) e Elton (Jenison, aos 18/2ºT). Técnico: Allan Aal.

SAMPAIO CORRÊA: Mota; Diego Tavares (Roni, aos 30/2ºT), Jécio, Daniel Felipe e Joazi; Andrés Luiz (Serginho, aos 35/2ºT), Léo Costa, Kis (Mailson, aos 43/2ºT) e Marcinho (Dione, aos 35/2ºT); Jackson e Roney. Técnico: Léo Condé.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também