Garantia-Safra paga R$ 442,4 mi para cerca de 520 mil agricultores

São Paulo, 17 – Agricultores familiares receberam R$ 442,4 milhões como pagamento do Garantia-Safra no ciclo 2017/18. O pagamento dos benefícios começou em dezembro de 2018 e termina neste mês. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira (17) pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura.

O programa teve 903.452 agricultores familiares credenciados de 1.215 municípios em 10 Estados. Deste total, 520.492 agricultores foram beneficiados com o Garantia-Safra em 558 municípios de 9 Estados do Nordeste e também no Norte de Minas Gerais.

Segundo comunicado do ministério, o resultado mostra que quase metade dos municípios apresentou perdas de produção de pelo menos 50% por causa da seca, conforme a metodologia de verificação de perdas do Garantia-Safra. Ou seja, 57,6% dos agricultores que aderiram ao programa receberam o benefício.

O diretor do Departamento de Gestão de Riscos, Pedro Loyola, explica que o mês de outubro representou o fechamento das análises de todos os municípios que tiveram perdas por estiagem na safra 2017/2018. Em outubro, 28.172 famílias de 28 municípios da Bahia, Pernambuco e Piauí receberão R$ 26,7 milhões, referentes ao pagamento do programa Garantia-Safra para cobrir perdas com a seca. A portaria nº 4.876, que determina o pagamento, foi publicada nesta quinta-feira (17) no Diário Oficial da União.