Ganso tranquiliza os torcedores e comemora a liderança do Fluminense

Poucos minutos após a vitória do Fluminense sobre o Boavista, Paulo Henrique Ganso tranquilizou os torcedores ao afirmar que deixou o jogo mais cedo por precaução, em razão de uma pancada.

“Senti uma pancada no segundo tempo, daí pedi para sair para me preservar para o clássico deste final de semana. Assim, o nosso técnico Fernando Diniz também consegue dar mais rodagem ao elenco”, disse o meio-campista, na noite desta quinta-feira.

Com o resultado, o Fluminense aparece na primeira colocação do Grupo B, com 10 pontos ganhos em quatro jogos. São duas vitórias e um empate conquistados na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Já o seu adversário amarga a lanterna do Grupo C, com dois pontos.

Mesmo assim, Ganso pediu atenção da equipe nos próximos jogos, que serão importantes para a sequência tricolor. “Estamos preparados para esses grandes jogos, como vai ser esses dois clássicos e o jogo da Sul-Americana. É uma pena que nessa primeira fase eu não vou poder atuar mas quero estar pronto para ajudar o Fluminense na sequência do torneio internacional”, completou.

Agora o Fluminense se prepara para dois clássicos seguidos no Campeonato Carioca. No próximo domingo, equipe recebe o Botafogo, no Maracanã, às 19h. Já no dia 23, fecha a sua participação na primeira fase da Taça Rio, contra o Flamengo, também no Maracanã.

Antes do duelo contra o Flamengo, porém, retoma as suas atenções para a disputa da Copa Sul-Americana para enfrentar o Antofagasta, no Chile, na próxima quarta-feira (20), fora de casa, às 19h15 (horário de Brasília). Como o jogo de ida terminou empatado, a equipe carioca precisará vencer para avançar na competição internacional.