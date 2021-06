Ganso se reapresenta e treina no Fluminense; Santos tenta a contratação por empréstimo do atleta Meia se recuperou de uma gripe e passou por testes de Covid-19 nesta segunda no CT Carlos Castilho. Caso a negociação não se concretize, atleta pode ser relacionado na quarta

Após ter desfalcado o Fluminense na vitória diante do Cuiabá, em São Januário, Paulo Henrique Ganso se reapresentou no CT Carlos Castilho e treinou com a equipe nesta segunda. O atleta se recuperou de uma gripe, fez testes de Covid-19, e participou do treinamento normalmente. A informação foi inicialmente divulgada pelo site “Saudações Tricolores” e confirmada pelo LANCE!.

Vale destacar que a negociação com o Santos continua. O Peixe tem interesse em contar com o retorno de Ganso por empréstimo, um desejo do técnico Fernando Diniz. Na última semana, o possível acordo quase foi selado, com os clubes dividindo os salários do atleta até o final da temporada.



Contudo, nada ainda foi definido e caso o acordo não seja concretizado até esta terça, o jogador deverá ser relacionado para o duelo contra o RB Bragantino, pela terceira fase da Copa do Brasil, na quarta, às 21h30 , no Estádio Nabi Abi Chedid. Na primeira partida, o Tricolor venceu por 2 a 0 e pode garantir a classificação com um simples empate.

O Fluminense segue embalado na temporada e terá uma maratona de jogos em junho. Além da Copa do Brasil, a equipe comandada por Roger Machado terá pela frente sete rodadas do Brasileirão no mês. Bons testes antes dos duelos contra o cerro Porteño pelas oitavas de finais da Copa Libertadores, que serão realizados nos dias 13 e 20 de julho.

