Ganso quebra pedaço do dente ao fazer o segundo gol do Fluminense contra o Coritiba

O Fluminense foi derrotado pelo Coritiba, de virada, por 3 a 2, neste domingo, no Couto Pereira. Apesar do resultado frustrante, Paulo Henrique Ganso foi um dos pontos positivos do Tricolor. O meia fez dois gols e, no segundo, quebrou um pedaço de um dos dentes ao ser atingido por Matheus Alexandre antes de cabecear contra a meta do Coxa.

Com muitas dores, Ganso nem sequer conseguiu festejar muito o segundo gol, pois ficou no chão com a mão na boca. Nem por isso os companheiros deixaram de festejar e chegaram junto ao meia tricolor. Ao fim da partida, Ganso falou, em entrevista à Globo, sobre a infelicidade justamente em um momento de alegria.

– Fico feliz pelos dois gols. Eu acertei o chute (no primeiro gol) e aí foi mais falha do Muralha do que um chute bonito meu. Depois, pude entrar na área de surpresa e fazer o gol. Tem que consertar depois (mostrando o dente para o repórter da Globo) – disse Ganso.

Ganso caído com a mão na boca e, ao mesmo tempo, sendo festejado pelos companheiros de Fluminense (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)

