Ganso marca, Diego Souza se destaca e Flu e Botafogo ficam no empate no Maracanã

Em clássico equilibrado e com Paulo Henrique Ganso e o estreante Diego Souza como protagonistas, Fluminense e Botafogo empataram em 1 a 1 neste domingo, no Maracanã, em duelo pela quarta rodada da Taça Rio.

A igualdade é boa para o Fluminense, que segue na ponta do Grupo B, com 11 pontos, e ruim para o Botafogo. A equipe alvinegra soma cinco pontos e ocupa apenas o quarto posto do Grupo C. Além disso, está corre sério risco de não conseguir se classificar às semifinais do Campeonato Carioca pela baixa pontuação geral.

Ganso e Diego Souza, dois dos reforços que chegaram com pompa do Rio em 2019, assumiram a responsabilidade na partida. O meia de técnica refinada fez o gol do time tricolor ao aparecer como surpresa na pequena área, e participou intensamente da partida, comandando o meio de campo. Jogando na ponta direita na maior parte do tempo, Diego Souza deu a assistência para Alex Santana marcar o gol do Botafogo que selou o empate no Maracanã e teve boa atuação em seus primeiro jogo com a camisa alvinegra.

O JOGO – O técnico Fernando Diniz deve ter gostado do que viu na primeira etapa. Com a marcação encaixada, maior posse de bola e apostando na velocidade de Everaldo, o Fluminense dominou o rival e criou as principais oportunidades. O gol saiu dos pés de Ganso, que fez as vezes de centroavante a apareceu na pequena área para escorar cruzamento de Everaldo com o lado do pé.

Depois do gol, marcado aos 24 minutos, o Fluminense seguiu melhor, mas não ampliou o placar. Ganso até chegou perto, em bonita cobrança de falta que passou rente à trave. O Botafogo, acuado, só chegou ao ataque em arremates de longa distância.

A etapa final foi bastante diferente da primeira. Acossado pelo Fluminense nos primeiros 45 minutos, o Botafogo acordou e não se deixou mais ser dominado. Precisou apenas de um minuto para empatar a partida. Diego Souza, querendo jogo, tabelou com Erik e rolou para Alex Santana dentro da área. O meia cortou o marcador, que passou batido no carrinho, e tocou no canto esquerdo para fazer um bonito gol.

O gol fez bem à partida. O time alvinegro melhorou substancialmente seu rendimento em relação à primeira etapa e o Fluminense não se acuou. Assim, os dois rivais tiveram chances para vencer a partida no equilibrado segundo tempo, mas não balançaram mais as redes. Luciano foi quem chegou mais perto disso, mas Gatito interveio e salvou uma finalização do atacante à queima-roupa.

O Fluminense dá um tempo na Taça Rio e atua no meio de semana pela Copa Sul-Americana. O time vai ao Chile para enfrentar o Antofagasta na próxima quinta-feira, às 19h15, no duelo de volta da primeira fase do torneio. A ida terminou 0 a 0. Também na quinta, mas às 20h30, o Botafogo duela com a Portuguesa, no Engenhão, pela quinta rodada do segundo turno do torneio estadual.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 1 X 1 BOTAFOGO

FLUMINENSE – Rodolfo; Gilberto, Matheus Ferraz, Léo Santos e Caio Henrique; Airton, Bruno Silva (Alan) e Ganso; Luciano, Everaldo e Yony González (Matheus Gonçalves). Técnico: Fernando Diniz.

BOTAFOGO – Gatito Fernández; Marcinho, Marcelo, Gabriel e Jonathan; Jean (Gustavo Bochecha), Alex Santana e Cícero (João Paulo); Luiz Fernando (Rodrigo Pimpão), Diego Souza e Erik. Técnico: Zé Ricardo.

GOLS – Paulo Henrique Ganso, aos 24 minutos do primeiro tempo. Alex Santana, a um minuto do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rodrigo Nunes de Sá.

CARTÕES AMARELOS – Airton (Fluminense); Marcinho e Alex Santana (Botafogo).

RENDA – R$ 559.075,00

PÚBLICO – 17.173 pagantes (18.732 no total).

LOCAL – Maracanã, no Rio.