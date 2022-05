Ganso é substituído no primeiro tempo e vira preocupação no Fluminense Meia ficou 18 minutos em campo na partida com o Palmeiras neste domingo, pela quinta rodada do Brasileirão, no Allianz Parque





O Fluminense pode ganhar um problema importante para a sequência da temporada. Ainda no primeiro tempo do jogo com o Palmeiras, no Allianz Parque, o meia Paulo Henrique Ganso sentiu a coxa direita e precisou ser substituído. Ele deu lugar a Nonato e iniciou tratamento no banco de reservas.

O clube ainda não deu maiores detalhes sobre a situação do jogador, que deve ser reavaliado no retorno ao Rio de Janeiro. Ganso sinalizou o problema logo depois de uma cobrança de escanteio que gerou a primeira grande chance do Flu.

Ganso, portanto, passa a ser dúvida para a partida de quarta-feira, contra o Vila Nova no Serra Dourada, às 21h30, pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. Um dos principais nomes do time no ano, o camisa 10 vinha sendo o destaque e fez três gols nos dois jogos passados.

