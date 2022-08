Ganso é amarrado e usado como alvo em jogo de argolas na China

Da Redação 04/08/2022 - 14:17 Compartilhe

Um ganso foi amarrado em uma cadeira de plástico e usado como alvo em um jogo de argolas em um parque de diversões, em Yantai (Shandong, China). Na “brincadeira” paga, as pessoas tentam acertar argolas no pescoço do animal, que consegue desviar da maiorias dos ataques.

Quem conseguisse acertar a argola ganhava um prêmio. O vídeo, no entanto, viralizou nas redes sociais e a cena foi condenada pela Peta, entidade de defesa dos direitos dos animais.

“Os gansos são pássaros inteligentes e sensíveis que merecem ser respeitados como indivíduos, não como diversão”, afirmou Elisa Allen, diretora de programa da organização de bem-estar animal People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).

“Esses vídeos de pessoas jogando objetos em gansos indefesos mostram que, lamentavelmente, ainda existem pessoas que veem os animais como mercadorias cujos medos e sentimentos não têm importância”, afirmou Elisa ao jornal Daily Mail.

