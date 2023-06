Gannett processa Google por supostas práticas danosas em anúncios online

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 11:05 Compartilhe

A Gannett, maior rede de jornais dos EUA, entrou com uma ação contra o Google e sua controladora Alphabet na terça-feira, 20. A empresa acusa a gigante de tecnologia de descumprir leis federais antitruste ao abusar de monopólio sobre a tecnologia usada por editoras de jornais para comprar e vender anúncios online.

Dan Taylor, vice presidente do Google Ads, principal serviço de publicidade da empresa, contestou as acusações. “Essas acusações são simplesmente erradas”, disse, acrescentando que as editoras dispõem de muitas opções no que diz respeito à tecnologia de anúncios. “Na verdade, a Gannett usa dezenas de serviços rivais de anúncios, incluindo o Google Ad Manager.”

Segundo Taylor, as editoras mantêm a maior parte da receita ao usar ferramentas do Google. “Vamos mostrar na Justiça que os produtos de anúncios beneficiam as editoras e as ajuda a financiar seu conteúdo online”, disse ele.

A Gannett alegou que a suposta má conduta do Google tem prejudicado editoras, em especial as que administram operações de notícias locais.

A empresa disse que irá buscar uma indenização substancial do Google e da Alphabet. Fonte: Dow Jones Newswires.

