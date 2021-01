“Ganhei o ano”: Pescador salva golfinho preso em rede e vídeo do resgate viraliza

Um vídeo do autônomo Augusto Muniz, de 39 anos, salvando um filhote de golfinho na quinta-feira (31) viralizou nas redes sociais. Nas imagens o animal aparece preso a uma rede de pesca e é resgatado pelo pescador em Guarujá, no litoral de São Paulo. As imagens foram gravadas pelo amigo que o acompanhava. As informações são do G1.

GOLFINHO PRESO EM REDE DE PESCA É SALVO POR MERGULHADORNa tarde de ontem (30), o mergulhador Augusto percebeu que um filhote de golfinho estava preso na rede de pesca na ponta do Manduba, em Guarujá. “Ganhei meu dia salvando ele, Deus colocou a gente lá na hora certa para o salvar. Que alegria ver ele solto indo embora!.”#viveremsantoseregiao Posted by Viver em Santos e região on Thursday, December 31, 2020

“Deus nos colocou na hora certa, no lugar certo. Ganhei o ano”, diz Muniz no vídeo enquanto retira a rede de pesca que estava enrolada no golfinho. Em entrevista ao G1, o autônomo contou que já estavam voltando para casa quando viram o animal preso.

De acordo com Muniz, o animal ficou parado na água como se estivesse aceitando a ajuda. Nas imagens, Muniz retira a rede cuidadosamente, dá um beijo no animal e o coloca de volta no mar.

O autônomo explicou que pratica pesca esportiva seletiva e diz acreditar que o ocorrido com o golfinho deva ter sido um acidente, já que os pescadores que utilizam redes geralmente as deixam em locais onde não vão ferir os animais marinhos.

Veja também