‘Ganhei minha 3ª vida’, diz José Roberto Burnier após sofrer infarto e passar por cirurgia

O jornalista e apresentador da Rede Globo José Roberto Burnier postou na noite de segunda-feira, 1º, uma foto para tranquilizar e agradecer os fãs pelo carinho após passar por uma cirurgia de emergência no sábado, 30.

“Ganhei minha 3ª vida, graças a Deus! Muito obrigado pelas mensagens de apoio. Ótimo 2024 pra todos!”, escreveu Burnier ao postar uma selfie no hospital.

Na sexta-feira, 29, após apresentar o jornal local SP2, da TV Globo, Burnier se sentiu mal e dirigiu até o hospital Sírio Libanês. No local, o apresentador foi diagnosticado com Infarto Agudo do Miocárdio e passou por um cateterismo cardíaco.

De acordo com o hospoital, foi detectado uma oclusão da coronária descendente anterior, sendo realizado angioplastia desta artéria. O último boletim médico do jornalista afirma que ele está estável e sob os cuidados do cardiologista Roberto Kalil Filho.

Terceira vida?

Em 2019, Burnier foi diagnosticado com um tumor na base da língua. Ele ficou cinco meses afastado da emissora para realizar o tratamento contra o câncer.

José Roberto Burnier é um dos principais nomes do jornalismo da Globo, trabalhando na emissora desde 1983.

