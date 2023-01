Ganhar outra Copa da Liga Inglesa não mudará minha vida, diz Guardiola

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/01/2023 - 13:58 Compartilhe





MANCHESTER, Inglaterra (Reuters) – O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, disse que se tornar o técnico mais bem-sucedido da Copa da Liga Inglesa não mudará a sua vida e insistiu que a glória deve pertencer aos jogadores caso sua equipe ganhe mais um troféu.

O City, atual campeão inglês, enfrenta o Southampton pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa na quarta-feira, em busca de conquistar a competição pela quinta vez nas últimas seis temporadas.

Guardiola está atualmente empatado com quatro triunfos na Copa da Liga Inglesa ao lado de Alex Ferguson, José Mourinho e Brian Clough, e vai atrás do seu décimo grande troféu em sete anos no City.





“Absolutamente não”, disse Guardiola em coletiva de imprensa, nesta terça-feira, quando perguntado se ele se preocupa em estabelecer recordes.

“Queremos vencer, mas não vai mudar a minha vida ter mais do que o Sir Alex. É o mesmo com Brian (Clough) e Sir Alex. Tentamos fazer o nosso melhor e na última temporada ficamos de fora nas fases iniciais para o West Ham (United), mas fomos magníficos.”

“Não são só os títulos, é como quantas coisas têm sido fantásticas sobre a forma como trabalhamos, a forma como jogamos, os muitos jogos, a alta qualidade depois de muitos anos. Eu já disse muitas vezes que o sucesso pertence aos jogadores.”

(Reportagem de Peter Hall)





