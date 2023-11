AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/11/2023 - 8:41 Para compartilhar:

A vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2023, a ativista iraniana Narges Mohammadi, iniciou uma greve de fome na prisão para protestar contra a falta de cuidados médicos para os presos e a obrigatoriedade do véu para as mulheres, anunciou sua família nesta segunda-feira (6).

“Narges Mohammadi informou sua família que iniciou uma greve de fome há várias horas. Estamos preocupados com seu estado e sua saúde”, afirmou sua família em um comunicado.

