Gangues matam dois jornalistas e um policial em reabertura de hospital no Haiti

Dois jornalistas e um policial foram mortos, na terça-feira (24), em um ataque armado de gangues, enquanto cobriam a reabertura de um hospital no centro de Porto Príncipe, a capital haitiana, informou à AFP um coletivo de veículos de imprensa.

“Markenzy Nathoux e Jimmy Jean foram assassinados, nesta terça-feira, 24 de dezembro, durante o ataque de bandidos da coalizão ‘Viv ansanm’ (Viver Juntos) na reabertura do hospital HUEH (Hospital da Universidade Estatal do Haiti)”, disse à AFP Robest Dimanche, porta-voz do Coletivo de Mídia On-line (CMEL).

Outros jornalistas ficaram feridos e foram atendidos em outro hospital público de Porto Príncipe.

Um policial também morreu, afirmou à AFP o porta-voz da Polícia Nacional do Haiti (PHN), Lionel Lazarre, sem revelar detalhes.

Segundo informação preliminar, membros de uma gangue abriram fogo durante a reabertura do hospital, em uma área de alta insegurança, onde as gangues impõem a lei.

O HUEH estava fechado desde 29 de fevereiro, após ser atacado por membros da coalizão “Viv ansanm”, que na semana passada também havia incendiado o hospital Bernard Mevs, sem deixar vítimas.

O Haiti, um empobrecido país caribenho, enfrenta a violência endêmica de gangues armadas e instabilidade política.

O ataque desta terça-feira ocorre em meio a uma insegurança crescente em Porto Príncipe, onde no começo do mês, pelo menos 207 pessoas morreram em abusos ordenados por um poderoso líder contra praticantes do culto vudu, segundo a ONU.

A chegada, neste verão, de uma missão multinacional de apoio à polícia haitiana, liderada pelo Quênia e apoiada pela ONU e pelos Estados Unidos, não conseguiu reduzir os crimes de grupos armados, como assassinatos, estupros, saques e sequestros.

