GameStop volta a ser alvo de movimento especulativo na internet que catapulta ‘ações meme’

Os papéis da GameStop chegaram o dobrar o preço apenas no pregão desta segunda-feira, 13, em Nova York, em um movimento que evoca o auge da euforia com as chamadas “ações memes” que deflagrou volatilidade nos mercados no começo de 2021. O gatilho, desta vez, foi uma publicação no X (antigo Twitter) da conta chamada “Roaring Kitty”.

O pano de fundo do episódio é a operação conhecida como “short squeeze”, na qual investidores de varejo organizam ondas de compras de ações em que identificam grandes volumes de posições vendidas. O objetivo é impor prejuízos aos fundos de hedge que, por meio de contratos de opções, apostam na desvalorização das companhias.

Em 2021, a página “Roaring Kitty” liderou a ofensiva especulativa que, à época, chegou a forçar o fundo Melvin Capital a buscar uma injeção de capital. A conta é administrada pelo analista financeiro Keith Gill. Depois de quase três anos de inatividade, o usuário publicou ontem à noite a ilustração de um homem sentado em uma cadeira, em posição reflexiva.

Em fóruns na internet, como o Reddit, a imagem foi interpretada como um sinal para a retomada das atividades especulativas, mais uma vez lideradas pela GameStop. Pouco depois da abertura do pregão, a varejista de jogos eletrônicos disparou até 110% e teve negociações paralisadas múltiplas vezes.

Há indícios de que outras empresas de menor porte também são alvos da nova investida. Por volta das 13h (de Brasília), AMC saltava 38,47%, Faraday Future Intelligent Electric ganhava 29,93% e Novavax subia 39,98%. Esses são os papéis com volume de negócios mais elevado em Wall Street, de acordo com a FactSet.

Até o momento, o esforço parece estar tendo o efeito almejado pelos operadores. Investidores com posições de venda a descoberto na GameStop perderam US$ 1,286 bilhão hoje, de acordo com cálculos do grupo financeiro Ortex. No acumulado de maio até agora, as perdas chegam a US$ 1,675 bilhão.