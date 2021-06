GameStop é incluída no Russell 1000, que rastreia ações de grande capitalização

A varejista de videogames GameStop entrou oficialmente no índice Russell 1000, anunciou neste sábado a FTSE Russell. O índice rastreia ações de grande capitalização. Para serem incluídas na última atualização, as companhias deveriam ter capitalização de mercado de pelo menos US$ 7,3 bilhões no dia 7 de maio.

No começo do ano, os papéis da GameStop foram impulsionados por pequenos investidores que se comunicam por meio da rede social Reddit. Os movimentos especulativos chegaram a causar turbulência nas bolsas de Nova York. Antes de ser incluída no Russell 1000, a empresa atingiu capitalização de US$ 11,2 bilhões.

