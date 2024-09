Game ‘Star Wars Outlaws’ tem fraca recepção e faz Ubisoft até recuar na bolsa

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 03/09/2024 - 14:14 Para compartilhar:

Por Alban Kacher

(Reuters) – As ações da produtora francesa de videogames Ubisoft caíram nesta terça-feira pelo segundo dia consecutivo, após fraco desempenho de seus dois lançamentos recentes, incluindo o aguardado “Star Wars Outlaws”.

As ações, que fecharam em queda de 5,1% na segunda-feira, caíam mais 5% às 14h (horário de Brasília), sendo negociadas em seus níveis mais baixos desde 2015. O papel acumula desvalorização de mais de 30% desde o início do ano.

O declínio na sessão desta terça-feira era impulsionado por uma recepção fraca do game Star Wars Outlaws, lançado na sexta-feira. O título foi lançado depois que o game anterior da companhia, Xdefiant, recebeu interesse menor que o esperado por parte dos jogadores, disse o analista Charles-Louis Planade, da da Midcap Partners.

Outlaws é um dos dois grandes lançamentos que a Ubisoft tinha programado para este ano, com Assasin’s Creed Shadows programado para ser lançado em 15 de novembro.

Após quatro anos de fluxos de caixa negativos em meio a cancelamentos e atrasos de games, a empresa tem apostado nesses lançamentos para apoiar sua recuperação financeira.

O diretor financeiro, Frederick Duguet, disse em julho que a Ubisoft esperava que o lançamento de Outlaws aumentasse a receita líquida no trimestre de julho a setembro.

Apesar de uma recepção geral positiva por parte dos críticos, Star Wars Outlaws teve uma pontuação de usuários “geralmente desfavorável” de 4,9, de 10 pontos, no site de agregação de avaliações Metacritic.

“Star Wars Outlaws tem lutado para atender às nossas expectativas de vendas, apesar das críticas positivas”, disse Daniel Kerven, analista do JPMorgan.

O orçamento de desenvolvimento do jogo foi pelo menos 30% maior do que o do Assasin’s Creed Mirage, lançado no ano passado, enquanto os dados da plataforma de transmissão ao vivo de videogames Twitch sugere que o desempenho de AC Mirage foi inferior em cerca de 15%, acrescentou Kerven.

O analista também reduziu expectativas de vendas para Outlaws em 2 milhões de unidades, para 5,5 milhões de cópias no ano até março de 2025.

Planade acrescentou que, após um forte interesse inicial por Xdefiant, um jogo de tiro em primeira pessoa lançado em maio, houve um declínio acentuado na audiência do Twitch, e o jogo provavelmente teria um impacto mínimo nos resultados da Ubisoft nos próximos trimestres.

A Ubisoft não respondeu ao pedido de comentário da Reuters nesta terça-feira. Na segunda-feira, a companhia se recusou a comentar sobre o desempenho dos jogos.