Gama empata com o Tupynambás e deixa de ser o último time 100% na Série D

Não existe mais nenhum clube com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro da Série D, que reúne 64 participantes. O Gama foi até o interior de Minas Gerais e empatou por 1 a 1 com o Tupyambás, deixando dois pontos em Juiz de Fora, no principal destaque entre os 16 jogos deste sábado, sendo que outros 14 serão disputados no domingo.

Mesmo assim, o invicto Gama lidera com folga o Grupo A6, agora com 13 pontos, enquanto o Tupynambás caiu para terceiro colocado com nove. Isso porque o Atlético Alagoinhas venceu o duelo baiano diante do Bahia de Feira de Santana e assumiu a vice-liderança, com 10 pontos.

O Brasiliense entrou na zona de classificação, com oito pontos, ao golear o Palmas por 5 a 0. Em Poços de Caldas (MG), a Caldense levou a melhor no duelo mineiro ao bater por 1 a 0 o Villa Nova, de Nova Lima.

BONS DUELOS – Pelo Grupo A1, o Galvez-AC assumiu a liderança com 10 pontos ao vencer, por 3 a 0, o Atlético-Ac seu rival no Acre. Além disso, aproveitou o empate sem gols entre Ji-Paraná-RO e Fast Club-AM, ambos com oito pontos.

No Grupo A3, o América-RN venceu o duelo potiguar ao bater o Globo por 2 a 0, na cidade de Ceará-Mirim (RN). América-RN e Salgueiro têm oito pontos na liderança, seguidos pelo Globo com sete e Afogados com seis.

O Goianésia manteve a liderança do Grupo A5 ao vencer o duelo estadual com o Goiânia, por 1 a 0. A derrota derrubou o técnico Finazzi, ex-atacante de Corinthians e Ponte Preta, no Goiânia. O Real Noroeste-ES também soma dez pontos, mas fica na vice-liderança pelo saldo de gols: 5 a 4. O Aparecidense subiu para terceiro lugar, com oito pontos, ao golear por 4 a 0 o Águia Negra-MS.

No Sul, o Caxias manteve a liderança do Grupo A8, com 10 pontos, ao empatar fora por 1 a 1 com o Joinville, quinto com seis pontos. São Luiz-RS, com oito, em terceiro, e Pelotas, com sete em quarto lugar, empataram sem gols. O vice-líder é o Novorizontino-SP.

Dois jogos vão ser realizados no dia 28 de outubro. São Caetano e Novorizontino, times do Grupo A8, vão se enfrentar no fim do mês porque o São Caetano decide o Paulista A2 com o São Bento. Venceu o primeiro jogo, por 3 a 2, na sexta-feira em Sorocaba, e agora pode empatar na volta, segunda-feira, na região do ABC.

Na primeira fase, os 64 participantes estão divididos em oito grupos de oito times, divididos de forma regional. Após turno e returno, totalizando 14 jogos, os quatro melhores de cada chave avançam ao mata-mata e seguem na luta pelo acesso. Só os quatro semifinalistas vão ascender à Série C de 2021.

Confira os jogos da 5.ª rodada:

Sábado

Goiânia-GO 0 x 1 Goianésia-GO

Globo-RN 0 x 2 América-RN

Real Noroeste-ES 3 x 2 Vitória-ES

Cabofriense-RJ 0 x 0 Portuguesa-RJ

Ji-Paraná-RO 0 x 0 Fast Clube-AM

Santos-AP 3 x 0 Baré-RR

Jacyobá-AL 0 x 0 Coruripe-AL

Aparecidense-GO 4 x 0 Águia Negra-MS

Tupynambás-MG 1 x 1 Gama-DF

Brasiliense-DF 5 x 0 Palmas-TO

União-MT 1 x 0 Operário-MT

São Luiz-RS 0 x 0 Pelotas-RS

Joinville-SC 1 x 1 Caxias-RS

Atlético-AC 0 x 3 Galvez-AC

Caldense-MG 1 x 0 Villa Nova-MG

Atlético Alagoinhas-BA 3 x 1 Bahia de Feira-BA

Domingo

15h – Bragantino-PA x Independente-PA

Central-PE x Vitória Conquista-BA

15h30 – Juventude-MA x Moto Club-MA

Guarany de Sobral-CE x Floresta-CE

Potiguar de Mossoró-RN x ABC

Nacional-PR x Bangu-RJ

Tubarão-SC x Marcílio Dias-SC

15h45 – Altos-PI x River-PI

16h – Sinop-MT x São Raimundo-RR

Atlético Cajazeiras-PB x Campinense-PB

Itabaiana-SE x Freipaulistano-SE

FC Cascavel-PR x Toledo-PR

Rio Branco-AC x Vilhenense-RO

19h – Mirassol x Ferroviária

28/10

16h – Afogados-PE x Salgueiro-PE

20h – São Caetano x Novorizontino

