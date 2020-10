Galvão se emociona ao ouvir Reginaldo Leme sobre seu último GP Brasil pela Globo

Em uma live no canal ‘Senna TV’, sob o comando de Rodrigo França, Galvão Bueno e Reginaldo Leme compartilharam lembranças durante o encontro virtual sobre o período em que estiveram juntos nas transmissões da Fórmula 1 pela Globo.

Leme fez questão de recordar um momento em especial que ele diz guardar com carinho na memória. O fato aconteceu no último Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos.

“Eu nunca vou esquecer na minha vida. Abertura do GP do Brasil. A gente tem aquela contagem regressiva, que a gente ouve o pessoal da transmissão. O pessoal vai mandando, um minuto, cinquenta segundos… Quando deu quarenta, ele mandou eu tirar o fone, fechou o microfone de todo mundo e falou no meu ouvido: ‘Eu não sei o que vai acontecer, mas se for nossa última transmissão, saiba que estes 39 anos valeram muito’. Ligamos tudo, todos emocionados e fomos para a transmissão. Galvão, eu nunca vou esquecer isso”, disse Reginaldo Leme.

Emocionado com a declaração de Reginaldo, o narrador completou: “Era o mínimo que eu poderia fazer. Foram 39 anos que vivemos mais juntos do que com as nossas famílias. Naquele momento, a saída não estava definida, mas, eu sentia que era a última transmissão juntos. Não tem como não se emocionar, virei para a câmera, respirei fundo e fomos para a transmissão. Eu quero dizer que valeu demais”.

Entre outro assuntos, ambos também falaram do convívio que tiveram com Ayrton Senna e as histórias do piloto.

