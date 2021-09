Galvão lamenta morte de jornalista ex-Mesa Redonda: ‘Mudou o rumo da minha vida’

O narrador esportivo Galvão Bueno usou suas redes sociais para se despedir e lamentar a morte de Roberto Petri. O jornalista morreu no último domingo (19) aos 85 anos.

Além de agradecer Petri, Galvão fez questão de enaltecer a carreira do ex-integrante do programa Mesa da Redonda, da TV Gazeta, e lembrar que o jornalista “mudou o rumo” da vida do então jovem narrador.

“Morreu neste domingo Roberto Petri, grande jornalista esportivo, criador do ‘Dente de Leite’, que tantos grandes jogadores formou. Amigo querido, Petri também foi, na Rádio e TV Gazeta, o criador do concurso que buscava novos nomes para a comunicação esportiva e que em 1974 mudou o rumo de minha vida!”, relatou Galvão em seu Instagram.

“Fica aqui meu agradecimento e a certeza de que Petri terá muita luz nessa nova jornada!”, completou o narrador da Globo.

Bruno Petri, filho do jornalista, contou em entrevista à Rádio Bandeirantes que o pai estava com a saúde frágil após as complicações geradas por um acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC.

“Ele teve um AVC, já estava muito fraco. Teve uma infecção urinária, e deu um AVC bronquicefálico, que debilitou ele muito, não conseguiu resistir”, revelou Bruno Petri.

