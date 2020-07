Galvão diz que Jesus não cumpriu promessa de sair só para ‘5 grandes’ da Europa: ‘Não é o caso do Benfica’ Ex-treinador do Flamengo afirmou que só deixaria Rubro-Negro para ir para o Top-5 europeu e que ele não cumpriu um 'compromisso moral'

Durante o ‘Bem, Amigos!’ da última segunda-feira, Galvão Bueno opinou sobre a transferência de Jorge Jesus para o Benfica. O narrador lembrou que o português tinha dito durante o Mundial de Clubes em 2019 que só deixaria o Flamengo para um dos cinco grandes da Europa.

– Sobre o mercado de trabalho para mim, eu abro a minha mão e vejo cinco possibilidades de Europa. Se não forem esses, nem adianta procurar que não vou – disse Jesus, na ocasião.

E MAIS:

Galvão completou seu raciocínio afirmando que o treinador não cumpriu sua promessa pois o Benfica não faz parte desse seleto grupo.

– Quem se lembra dele dizendo: “Saio para clubes que cabem nos dedos de uma das mãos”? Ou seja, seriam os cinco maiores, de grande destaque, um direito inteiro que ele tem. Com todo respeito ao Benfica, não me parece que o Benfica seja um desses dedos de uma das mãos. (…) Ele fez uma promessa entre aspas, assumiu um compromisso moral com a direção, com o clube, e para mim acabou por não cumprir – afirmou.

E MAIS:

Veja também