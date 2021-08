Galvão critica atletas da Seleção Brasileira de Futebol por falta de agasalho: ‘Lamentável a atitude’ Jogadores indicaram que recomendação foi da própria Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

O jornalista Galvão Bueno criticou os jogadores da Seleção Brasileira de Futebol que usaram o agasalho do Comitê Olímpico Brasileiro na cintura, amarrados.

Após a vitória sobre a Espanha, por 2 a 1, nesse sábado, e a confirmação da medalha de ouro, os atletas foram buscar a premiação com o agasalho amarrado na cintura, algo que é proibido.

– Enaltecer a conquista do bi olímpico ontem mas lamentar a atitude tomada. Eu gostaria de saber de onde partiu a decisão de não usar o uniforme inteiro do Comitê Olímpico, amarrar na cintura, e usar a camisa do time da CBF. Profundamente lamentável a atitude, não sei de quem partiu isso, vou seguir buscando quem seria o responsável. Fratus disse que foram inconsequentes, ele está certo, eles podem prejudicar muito a sequência dessas pessoas, desses atletas, que precisam muito desse amparo de patrocínio. Brilhante a conquista, fantástica a conquista do futebol, lamentável atitude de não usar o uniforme, seria obrigatório usar para receber a medalha de ouro – destacou.

Segundo os atletas, a indicação partiu da própria Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O COB, porém, emitiu comunicado e uma nota de repúdio após a atitude e garantiu que medidas serão tomadas.

