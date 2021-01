Galvão cria expectativa para o ‘danado’ Flamengo x Palmeiras na próxima rodada: ‘Jogo de sair lasca’ As duas equipes venceram, jogaram bem em suas partidas da última segunda e animaram o narrador para o confronto

As boas vitórias na última segunda-feira de Flamengo e Palmeiras contra Goiás e Corinthians, respectivamente, animaram Galvão Bueno para o confronto entre os dois clubes na próxima quinta-feira, às 19h, no Mané Garrincha, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O narrador chamou o jogo entre o Rubro-Negro e o Alviverde de “danado” e disse que sairá “lasca” no duelo. Para ele, o vencedor ficará ainda mais forte na briga pelo título.



– O jogo de quinta, o Palmeiras e Flamengo, é jogo de sair lasca, porque é um jogo atrasado dos dois. Quem ganhar cola na ponta. Esse jogo de quinta é danado – disse Galvão na última segunda-feira no programa “Bem, Amigos!”, do SporTV.

O Flamengo venceu o Goiás em Goiânia por 3 a 0, com gols de Arrascaeta, Gabigol e Pedro, e chegou aos 52 pontos, cinco a menos que o líder São Paulo. Já o Palmeiras venceu o clássico contra o Corinthians por 4 a 0 no Allianz Parque, com gols marcados por Raphael Veiga (2) e Luiz Adriano (2), e chegou aos 51 pontos.

