Galvão Bueno revela equipe de transmissão do amistoso da Seleção Brasileira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/03/2023 - 18:27 Compartilhe

Dono da voz que narrou as conquistas do tetra e pentampeonato mundial do Brasil, Galvão Bueno já tinha anunciado seu retorno às transmissões da Seleção Brasileira, com direito à canal próprio e equipe de transmissão consagrada. O amistoso da amarelinha contra o Marrocos, no próximo dia 25 de março, contará com os bordões do profissional que ficou por mais de 41 anos na Rede Globo.







“Eu vou reunir pra esse jogo a equipe pé-quente das Copas, do Penta. Arnaldo Cezar Coelho, Casagrande e Tino Marcos estarão comigo”, disse o narrador e teaser no seu canal.

Agora, o narrador revelou quais serão seus companheiros na sua nova fase pela plataforma do YouTube. O conteúdo prometido pelo narrador vai para além do futebol e contará com a ajuda do filho Cacá Bueno, piloto campeão e no grid da Stock Car.

Galvão ainda divulgou que vai promover entrevistas com grandes personalidade e celebridades de diversos segmentos.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias