Galvão Bueno posta vídeo após passar por cirurgia em São Paulo Narrador aproveitou o momento para falar sobre a preparação para a Copa e esclareceu que a cirurgia foi feita para corrigir um problema antigo







Internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última quinta-feira, por conta de um problema na coluna, Galvão Bueno passa bem e se recupera do procedimento médico. O narrador da Globo postou um vídeo nas redes sociais caminhando no hospital.

– Para quem estava preocupado comigo, já estou andando!! Tudo ótimo por aqui!! Preparação para o Catar 2022!! Obrigado pelo carinho de todos – disse, na legenda.

O narrador aproveitou o momento para falar sobre a preparação para a Copa e as demandas dos próximos meses e esclareceu que a cirurgia foi feita para corrigir um problema antigo. Veja o vídeo.

Galvão Bueno chegou ao hospital junto com uma equipe da Globo, que filma a vida do narrador para a realização de um documentário no ‘Globoplay’. O narrador se internou para realização de um check-up geral, mas passou pelo processo cirúrgico na coluna.

As dores, inclusive, fizeram com que Galvão Bueno apresentasse o ‘Bem, Amigos’, sentado nas últimas semanas. A partir de outubro, Galvão também passará por um procedimento para preparação da voz para o Mundial no fim do ano. Com mais de 40 anos de Globo, o narrador vai cobrir a 12ª Copa do Mundo da carreira, e após o torneio, vai se despedir da emissora carioca.