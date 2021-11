Galvão Bueno posta meme em homenagem a Marcelo Rezende: ‘Saudades’ Narrador e ex-apresentador trabalharam juntos no esporte da TV Globo na década de 1980

O narrador Galvão Bueno foi às redes sociais nesta segunda-feira para homenagear o ex-apresentador Marcelo Rezende. O locutor do grupo Globo compartilhou um meme com um trecho de uma reportagem do programa ‘Cidade Alerta’ com uma narração de um lance do ex-goleiro Taffarel, e também disse ter saudades de Rezende, que morreu em 2017.

– Saudades do amigo Marcelo Rezende! – escreveu Galvão Bueno em suas redes sociais, legendando o meme. O ex-apresentador e o narrador trabalharam no esporte da TV Globo na década de 1980, antes de Rezende ganhar fama com programas policiais.

Veja abaixo o meme original publicado por Galvão Bueno.

