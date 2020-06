Galvão Bueno passa quarentena em sua fazenda no Rio Grande do Sul

O apresentador Galvão Bueno está passando a quarentena no Rio Grande do Sul, junto com a esposa, Desirée Soares, e os sogros. O grupo está na fazenda BellaVista Estate, propriedade de Galvão e localizada na cidade de Candiota.

No local, o narrador gere sua vinícola, Bueno Wines, que possui rótulos de vinhos produzidos na cidade italiana de Montalcino, na Toscana. Pelo Instagram, Desirée compartilhou uma foto dos quatro reunidos e escreveu: “Melhor momento dos últimos meses. Eu com meu amor e meus pais”.

