Galvão Bueno opina sobre Dorival Júnior na seleção brasileira: ‘Elegante e firme’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/01/2024 - 9:44 Para compartilhar:

A coletiva de apresentação do técnico Dorival Júnior na seleção brasileira rendeu uma série de elogios do narrador Galvão Bueno. Em vídeo publicado nas redes sociais, o locutor analisou as principais falas do novo treinador.

“Dorival foi elegante, firme e destacou algumas coisas: superação, obrigação, apoio, mudanças, Neymar e Zagallo”, iniciou Galvão, antes de citar as explicações do técnico da seleção para cada um desses temas.

Galvão, dessa vez, não adotou postura mais crítica, que vinha adotando quanto à seleção, e se mostrou bastante confiante no trabalho que Dorival poderá produzir na equipe brasileira. Mesmo assim, o narrador sugeriu que a escolha do técnico da equipe nacional não ficasse restrita ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“Eu gostaria que (o técnico da) a seleção não fosse escolhido sempre por uma pessoa só. É sempre o presidente da CBF quem escolhe? Deveria ser algo mais amplo, já que a seleção realmente é do povo”, afirmou Galvão.

Por fim, o narrador desejou sorte ao novo treinador do Brasil. “Boa sorte, Dorival. Estou na torcida por você como sempre torci por todos os técnicos e pela seleção brasileira. Que bons resultados venham por aí”.

Dorival fará sua estreia na seleção brasileira no dia 23 de março em amistoso com a Inglaterra, no estádio de Wembley, em Londres. Três dias depois, será a vez de o Brasil visitar a Espanha no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias