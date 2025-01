Galvão Bueno fuma charuto, dança frevo e pula sete ondas no ano-novo: ‘Faz parte do show’

A virada de Galvão Bueno foi bastante animada na praia de Serrambi, no litoral sul de Pernambuco. O narrador aproveitou o momento ao lado da família e registrou, com a mulher Desirée Soares, diversos vídeos que foram publicados em suas redes sociais.

“Feliz ano-novo com muita alegria, magia e bençãos para todos vocês”, escreveu o casal no Instagram, em uma foto com o piloto Cacá Bueno, filho do narrador, e os netos.

Uma das fotos mais comentadas, Galvão aparece fumando charuto ao lado do empresário João Studart, dono de uma casa de apostas da qual o narrador é garoto-propaganda. Com o microfone em uma mão e uma taça de champanhe na outra durante a festa de celebração, o locutor fez a contagem regressiva para a chegada de 2025.

Depois, Galvão e Desirée se dirigiram à praia. O narrador queria pular as sete ondas, tradição comum no réveillon, mas sua mulher questionou: “Sete ondas não. Só molhar o pezinho. Para quê (pular sete ondas)?”. O locutor, então, respondeu que “faz parte do show”. Ele cumpriu o ritual, porém reclamou da água gelada.

Galvão ainda se arriscou em passos de frevo com a taça de champanhe na mão e ficou acordado até o dia raiar para acompanhar o primeiro nascer do sol de 2025.

Nos últimos dias, o narrador viralizou nas redes ao aparecer tocando bateria e dançando com Ronaldinho Gaúcho durante um show do grupo É o Tchan, no Réveillon Amoré, em Maracaípe-PE.