Galvão Bueno estrela campanha de corretora de investimentos

A corretora de valores EQI Investimentos lançou recentemente um novo comercial promocional para seu aplicativo, protagonizado por renomados pilotos de corrida. O grande atrativo, no entanto, fica por conta da narração de Galvão Bueno. A produção, que conta com direção de Pietro Krauss, conta com uma emocionante disputa entre o piloto Luiz Razia, Julia Wazlawick e a rapidez de baixar o aplicativo da EQI.

Idealizado por Leonhard Schreier, Head Criativo na EQI, o comercial foi gravado no lendário Autódromo de Interlagos, durante treinamento para a Porsche Cup. A intenção era capturar a adrenalina das corridas e a excelência técnica dos pilotos em uma competição incomum: mostrar que abrir conta na EQI pode ser mais rápido que a volta de Luiz Razia na pista de Interlagos em seu carro de corrida.

O famoso narrador esportivo Galvão Bueno empresta sua voz característica à campanha, destacando a importância de velocidade e agilidade em diferentes contextos: nas corridas e também nas operações financeiras.

Além de Luiz Razia e Julia Wazlawick, o comercial conta com a participação de Nelson Marcondes, outro piloto renomado da Porsche Cup. Juntos, eles demonstram habilidade, concentração e paixão pelo automobilismo, enquanto reforçam a mensagem central do comercial: a EQI Investimentos está alinhada com a velocidade e o desempenho excepcionais que o esporte motorizado representa.

A direção do comercial foi do jovem Pietro Krauss, de apenas 21 anos, que tem feito sucesso no ramo audiovisual. Em sua carreira, ele também já dirigiu e produziu o documentário “O Contador de Histórias”, sobre a vida de Walt Disney, recebendo elogios do Líder Global da Disney, Claudemir Oliveira. Além disso, trabalhou com renomados nomes, como Bianca A. Santos, Yuval Noah Harari, Muhammad Yunus e Jaqueline Fleming. Além disso, ganhou reconhecimento por compartilhar os bastidores do cinema em suas redes sociais, acumulando mais de 1 milhão de seguidores, somando Instagram e TikTok.

Leonhard Schreier, idealizador do comercial e Head Criativo na EQI Investimentos, comenta sobre a proposta por trás da produção: “Queríamos criar um comercial impactante e inovador, que transmitisse nossa mensagem de maneira emocionante”.

“A parceria com pilotos de renome e profissionais talentosos como Galvão Bueno e Pietro Krauss nos permitiu alcançar esse objetivo, ao capturar a emoção das corridas e relacioná-la à agilidade e desempenho do aplicativo da EQI”, completa.

O novo comercial tem como objetivo destacar a importância de uma plataforma ágil e intuitiva para os investidores, fornecendo acesso rápido e seguro a uma ampla variedade de produtos e serviços financeiros.

