Galvão Bueno é escalado para narrar semifinal da Eurocopa Locutor comandará a transmissão do confronto entre Itália e Espanha que acontece nesta terça-feira, às 16h

A Itália e a Espanha se enfrentam nesta terça-feira para definir o primeiro finalista da Eurocopa desta temporada. A partida terá transmissão na TV aberta pela Rede Globo e contará com a narração de Galvão Bueno, que será acompanhado dos ex-atletas Walter Casagrande e Roque Júnior. A partida acontece às 16h.

No SporTV, a primeira semifinal da Eurocopa terá narração de Gustavo Villani e comentários de Ana Thais Matos e Pedrinho. Já o segundo confronto – que contará com a Dinamarca, que venceu a República Tcheca, e o vencedor de Inglaterra e Ucrânia – acontece na quarta-feira, no mesmo horário, e contará com locução de Luiz Carlos Jr., e comentários de Paulo Vinicius Coelho e Ricardinho.

