Galvão Bueno é escalado para narrar partida da Eurocopa Duelo entre Alemanha e Inglaterra pela oitavas de final do torneio acontece nesta terça-feira que terá transmissão na Globo

Após narrar as partidas da Seleção Brasileira masculina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo e da Seleção feminina em amistosos internacionais, Galvão Bueno volta a narrar o futebol na TV Globo com a transmissão de Inglaterra e Alemanha pelas oitavas de final da Eurocopa, que acontece nesta terça-feira, às 13h.

O narrador será acompanhado dos ex-atletas Walter Casagrande e Ricardinho para os comentários da partida. Já na “Central do Apito” estará Sálvio Espínola e a reportagem será de Marcelo Courrege. O jogo também terá transmissão no SporTV, que contará com Gustavo Villani na narração, além do ex-jogador Grafite e do comentarista Paulo César Vasconcelos.

Para transmitir a partida em rede nacional, a TV Globo fez alterações em sua grade. A emissora antecipou o “Jornal Hoje” e os jornais locais (como RJ1 e SP1), além de ter cancelado a edição de “Globo Esporte” que é transmitido tradicionalmente nesta faixa.

