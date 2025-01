Galvão Bueno é contratado pela Prime Video e vai narrar Copa do Brasil e Brasileirão

O narrador Galvão Bueno, 74 anos, será a voz da Copa do Brasil e do Brasileirão, transmitidos pelo Prime Video, serviço de streaming da Amazon. A empresa anunciou, nesta terça-feira, 21, a contratação do ex-Globo, que ficará na nova casa por três meses, que é o tempo de duração do contrato.

“Estou muito feliz em fechar essa parceria porque sei do potencial que tem uma empresa do tamanho da Amazon e o que ela pode fazer pela transmissão esportiva no Brasil. Quando decidi que sairia da Globo, tive a certeza de que seria para fazer algo grande, e sinto que aqui poderemos construir muito juntos”, declarou o jornalista esportivo.

A Amazon detém os direitos de transmissão da Copa do Brasil desde 2022 e deve seguir transmitindo até 2026.

Em 2024, a empresa americana firmou acordo com a Liga Forte União (LFU) para transmitir os jogos dos times integrantes do grupo no Brasileirão até a temporada de 2029. Nos moldes desse acordado, o Prime Video terá um jogo exclusivo de uma equipe mandante pertencente ao grupo LFU por rodada.

“Ter a maior voz do esporte no Prime Video é uma vitória para nosso serviço e para todos os amantes de futebol que estarão com a gente ao longo dos próximos anos vibrando a cada jogada. Estamos super animados para os torneios de 2025 com as narrações desse craque”, apostou Louise Faleiros, “country manager” do Prime Video Brasil.

Galvão Bueno deixou a TV Globo após 43 anos de casa, em 2024. Porém, sua última participação em campeonatos aconteceu na final da Copa do Mundo de 2022. Até cumprir o contrato, o jornalista esportivo focou em seu próprio canal no YouTube, enquanto participava apenas de eventos esporádicos da Globo, como o reality show “Craque da Voz”.

O narrador também integrou a apresentação da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.