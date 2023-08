Galvão Bueno detona Sampaoli após eliminação do Flamengo na Libertadores: ‘É um perdedor’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2023 - 9:48 Compartilhe

Galvão Bueno não aliviou para o técnico Jorge Sampaoli após a eliminação do Flamengo na Libertadores. Usando as redes sociais, o narrador foi direto e muito crítico ao falar do treinador argentino depois da derrota de virada nas oitavas de final da competição continental no Defensores del Chaco.

“Eu estou dizendo desde o dia em que ele chegou!! Sampaoli é um perdedor!! O Flamengo não nasceu para um esquema posicional, e com 30 escalações diferentes em 30 jogos!! Sampaoli, pra você, deu!!”, criticou Galvão Bueno.

Para muitos, Sampaoli é visto como um dos maiores culpados pela eliminação do Flamengo na Libertadores de 2023. Além das várias escalações em seus jogos apontada por Galvão Bueno, o técnico argentino foi expulso de campo aos seis minutos do segundo tempo e assistiu quase que todo o segundo tempo das tribunas do estádio Defensores del Chaco, pouco podendo ajudar a equipe. Além disso, a equipe carioca terminou o jogo podendo fazer uma alteração e com o atacante Pedro, artilheiro da competição continental em 2022 com 12 gols, no banco.

Outro momento em que Galvão Bueno foi duro ao criticar o trabalho do treinador no Flamengo foi no dia em que o preparador físico Pablo Fernandez socou o atacante Pedro. No dia do ocorrido, também pelas redes sociais, Galvão chamou o episódio de inadmissível e disse que entendia ser o momento para se encerrar o vínculo com o técnico também.

“Inadmissível o que aconteceu no Flamengo. Um preparador físico agride um ídolo, um jogador de seleção. A demissão tinha que ter sido imediata. Mais: tem que significar o fim da linha para Sampaoli. Não há mais clima para ele. Perdeu o vestiário. Não tem mais o respeito dos jogadores”, explicou o narrador.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias