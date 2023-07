Galvão Bueno celebra aniversário de 73 anos com festa em barco ao lado da família

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 17:32 Compartilhe

O locutor esportivo Galvão Bueno está celebrando seu aniversário de 73 anos nesta sexta-feira (21).

Para comemorar a chegada de um novo ciclo, ele resolveu curtir um festão com a família em um barco.

Desirée Soares, esposa do apresentador desde 2000, foi a responsável por compartilhar com os fãs esse momento especial, através de fotos.

Em sua conta no Instagram, os seguidores puderam sentir um pouco dessa festa, realizada em um barco todo preparado com balões azuis e mesa com champanhe. “Eu não sou velho, eu sou uma excelente safra. 1950”, dizia o texto escrito no bolo do aniversariante.

Pouco antes, Desirée homenageou o amado com uma declaração nas redes sociais.

“Feliz aniversário meu amor!! O que eu tenho pra te desejar é mais e mais saúde, alegria, bênçãos e vida ao meu lado. Te amo”, derreteu-se ela.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Desirée Soares Galvão Bueno (@desireesoares)

