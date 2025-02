Galvão Bueno assina com a Band e está de volta à emissora após 44 anos

Após 44 anos, Galvão Bueno está de volta a Band. O narrador e apresentador, que trabalhou na emissora de 1977 até 1981, será a estrela de seu próprio programa de segunda-feira à noite, o “Galvão e Amigos”, de acordo com informações da Folha de S. Paulo.

Histórico narrador da TV Globo, sendo a principal voz do futebol da emissora durante mais de 40 anos, Galvão Bueno comandará o programa na Band que terá formato semelhante ao “Bem-Amigos”, atração que era transmitida todas as segundas-feiras no SPORTV.

Ao seu lado, Galvão deve contar com grandes figuras que já trabalharam com o apresentador: Mauro Naves, Paulo Roberto Falcão e Casagrande. Além deles, Vanderlei Luxemburgo também deve ser uma das atrações do programa.

A principio, a contratação de Galvão pela emissora se dá principalmente pelo programa semanal. O canal possui os direitos de transmissão da Formula 1, modalidade que também ajudou a consagrar o narrador na TV Globo, mas Galvão não deve narrar os eventos, apenas fazendo participações especiais.

Além da Bandeirantes, Galvão também assinou recentemente com a Amazon Prime Vídeo para ser a principal voz do Streaming nas transmissões do Campeonato Brasileiro, novidade da plataforma em 2025, e da Copa do Brasil, que já transmitida desde 2022.