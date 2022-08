Galtier confirma chegada de Renato Sanches e aguarda mais três reforços no PSG

Da Redação 04/08/2022 - 11:04 Compartilhe

Nesta quinta-feira (04), Christophe Galtier, treinador do Paris Saint-Germain, concedeu entrevista coletiva e confirmou a chegada do meia Renato Sanches, além de afirmar que espera mais três reforços.

“Quero um certo número de jogadores, que sejam muito próximos uns dos outros em termos de nível, para criar uma competição saudável. É difícil, sei que o presidente e a direção esportiva estão trabalhando muito nisso. Não estamos aqui para empilhar jogadores”, disse Galtier.

Além do meia português (que ainda não foi oficializado pelo clube), o PSG também contratou o meia Vitinha, o lateral Mukiele e o atacante Ekitike. Rafinha Alcântara e Sarabia retornaram de empréstimo e também estão concentrados com o elenco.

“Ele (Sanches) é um jogador com qualidades diferentes dos nossos meio-campistas. Ele tem explosão, sabe como quebras linhas e compensar defensivamente. Ele não fez a pré-temporada pelo Lille, então está atrasado na programação em relação aos colegas”, acrescentou o treinador.

O Paris Saint-Germain estreia no Campeonato Francês no próximo sábado (06), contra o Clermont, no estádio Gabriel-Montpied.

