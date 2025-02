Galpão pega fogo no bairro do Limão, na Zona Norte de São Paulo

Um galpão industrial pegou fogo na tarde desta quarta-feira, 12, no bairro do Limão, na Zona Norte de São Paulo. Ao menos quinze viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para tentar conter as chamas.

Imagens recebidas pela reportagem mostram uma nuvem de fumaça preta espalhada pelo céu da capital paulista. As chamas puderam ser vistas no bairro da Pompéia, Zona Oeste da cidade. Ainda não há informações sobre feridos.

O galpão fica na rua Sampaio Corrêa, próximo do Centro de Tradições Nordestinas. Uma imagem do Google Maps aponta que o local atingido era um depósito de entulhos.

Ambulâncias dos Bombeiros e do Samu também foram acionadas no local. A Polícia Militar e equipes da Companhia de Engenharia de Trafego (CET) também estão na região.

Em atualização*