Galp tem salto de 90% no lucro por alta do petróleo e maior margem de refino

Por Sergio Goncalves







LISBOA (Reuters) – A companhia portuguesa de petróleo e gás Galp Energia reportou um salto de 90% no lucro ajustado do segundo trimestre nesta segunda-feira, citando a alta dos preços do petróleo e um aumento acentuado em sua margem de refino.

A rápida recuperação da demanda após os lockdowns da pandemia e um aumento nos preços da energia impulsionado pela invasão da Ucrânia pela Rússia elevaram os lucros das petroleiras em todo o mundo.

A Galp disse que “capturou com sucesso as condições favoráveis do mercado” nas atividades de upstream (exploração e produção), refino e renováveis.

O lucro líquido ajustado foi de 265 milhões de euros (270 milhões de dólares) no trimestre encerrado em junho, acima dos 140 milhões de euros do ano anterior e dos 224 milhões de euros esperados por 21 analistas consultados pela empresa.

O lucro ajustado das atividades de upstream da Galp aumentou 88%, para 878 milhões de euros, impulsionado pelos preços do petróleo Brent que subiram 65% ano a ano, para 113,9 dólares o barril.

Sua margem de refino saltou para 22,30 dólares o barril no trimestre, ante 2,40 dólares no mesmo período do ano passado, quando Portugal estava sob restrições da Covid-19, e 6,90 dólares no trimestre anterior.

