Galp anuncia descoberta de petróleo leve na costa da Namíbia; em Lisboa, ação salta mais de 6%

Estadão Conteúdo 15/03/2024 - 9:02

A Galp Energia anunciou uma descoberta de petróleo leve no bloco offshore PEL83, na costa da Namíbia. Por volta das 8h25 (de Brasília), a ação da petrolífera portuguesa saltava 6,4% na Bolsa de Lisboa. Em comunicado divulgado na quinta-feira (14), a Galp disse que perfurações no poço Mopane-2X levaram à descoberta de “uma coluna significativa de petróleo leve em reservatórios de alta qualidade”.

Em janeiro, a Galp já havia divulgado uma “significativa” descoberta de petróleo leve em outro poço do mesmo bloco, o Mopane-1X.

A Galp é operadora do bloco PEL83, com participação de 80%. Seu parceiros, Namcor e Custos, detêm fatias iguais de 10% no projeto. Ainda no comunicado, a Galp disse que continuará analisando dados das perfurações nas próximas semanas para avaliar a comercialidade da descoberta.

