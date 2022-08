Galoppo e Pablo Maia discutem após derrota do São Paulo e são contidos até por jogador do Flamengo

Parceria Lance & IstoÉ 06/08/2022 - 23:38 Compartilhe

O clima esquentou entre dois jogadores do São Paulo após a derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no Morumbi, neste sábado (6). Os meio-campistas Galoppo e Pablo Maia discutiram fervorosamente e precisaram ser contidos pelos companheiros.

A briga começou após o argentino ter cobrado o volante de 20 anos no último lance da partida, quando Maia se atrapalhou no ataque e o Flamengo contragolpeou o Tricolor com superioridade numérica. O lance originou o segundo gol do Rubro-Negro, anotado por Gabigol.

Pablo Maia não gostou da cobrança do companheiro e ficou muito bravo. Os jogadores do São Paulo apaziguaram a situação e tiveram a ajuda de Thiago Maia, do Flamengo, que também contribuiu para conter a discussão. O volante são-paulino foi para os vestiários irritado.

– Era uma bola parada com chance da gente fazer o gol e talvez empatar a partida. Um contra-ataque da última bola parada da partida, a gente acabou tomando o segundo gol. Não sei o que aconteceu ali, mas provavelmente foi uma discussão sobre isso – disse o goleiro Felipe Alves na saída do gramado.

O Tricolor viaja para Fortaleza e enfrentará o Ceará na próxima quarta, às 19h15, com a vantagem de ter vencido o jogo de ida, no Morumbi, por 1 a 0. Pelo Brasileirão, o adversário do São Paulo será o Red Bull Bragantino no próximo domingo.

