Galo vence o Remo novamente e confirma sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil O time mineiro fez bem seu papel e garantiu mais R$ 2,7 milhões em premiação

O Atlético-MG fez sua parte mais uma vez ao vencer o Remo por 2 a 1, gols de Hulk e Réver para o Galo, com Romércio descontando para os paraenses, confirmando a passagem para as oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo foi na quinta-feira, 10 de junho, no Mineirão. Agora, o Atlético irá esperar o sorteio para conhecer seu rival na próxima fase.

A equipe de Cuca cumpriu o que se esperava dela e se impôs rapidamente e não teve sua classificação ameaçada, pois mesmo com o gol e um pênalti perdido pelo time do Pará, o Galo não sofreu pressão que o fizesse se preocupar em perder a vaga e levar mais R$ 2,7 milhões em premiação.

O time mineiro resolveu logo a fatura e administrou o restante do jogo, porém, tem de tomar cuidado com alguns momentos de relaxamento, que podem ser fatais contra equipes mais fortes.

Primeiro, o Galo fez seu papel…E abriu o placar

Com um começo de partida intenso, o Atlético-MG pressionou o Remo, fez o gol com Réver, perdeu várias chances e parecia encaminhar uma goleada no primeiro tempo, Teve bolas na trave e chances perdidas. Mas, o time relaxou…

Remo marca um golaço por vacilo do Galo

Após uma saída errada do Atlético, Romércio mandou no ângulo de Everson. O time paraense ficou animado no jogo, mas graças à displicência do alvinegro do que por méritos do azulão.

O Remo “devolve” a gentileza com pênalti bobo. Gol do Galo

Rafael Jansen segura Réver dentro da grande área próximo à linha de fundo e comete uma penalidade infantil. Hulk, que não tem nada a ver com isso, cobra bem, e amplia o placar no Mineirão. Classificação quase confirmada.

Volta de Keno é importante para o time

O atacante ficou de fora por questões físicas e seu retorno em um jogo de pouco risco, pode colocá-lo em forma novamente para os jogos mais complicados da temporada.

Everson pega pênalti e ganha mais confiança da Massa

Felipe Gedoz perdeu uma penalidade para o Remo após boa defesa de Everson, que vem se consolidando na equipe e reduzindo sua rejeição com o torcedor.

Atlético-MG faz seu papel, mas tem de evitar erros

A classificação já estava garantida desde o primeiro jogo, quando fez 2 a 0 em Belém. Todavia, o time tem alguns momentos de desconcentração quando toma alguns gols por falhas individuais. Nas fases mais agudas da Copa do Brasil e Libertadores, além do Brasileiro, o Galo tem de se manter focado para garantir as vitórias que lhe trarão glórias na temporada.

Próximo jogo do Galo

A equipe alvinegra encara o São Paulo no domingo, 13 de junho, ás 16h, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

ATLÉTICO-MG 2 X 1 REMO

Data: 10 de junho de 2021

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence e Leone Carvalho Rocha (ambos de GO)

Cartões amarelos:

Cartões vermelhos:

Gols: Réver, aos 9’-1ºT(1-0), Romércio, aos 47’-1ºT(1-1), Hulk(pênalti), aos 6’-2ºT(2-1)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Mariano, Gabriel, Réver e Dodô; Allan (Jair, aos 25’-2ºT), Tchê Tchê e Nacho Fernández (Savinho, aos 31’-2ºT); Hyoran (Nathan, aos 25’-2ºT), Keno (Marrony, aos 25’-2ºT) e Hulk (Sasha, aos 29’-2ºT)

REMO (Técnico: Paulo Bonamigo)

Vinícius; Thiago Ennes (Wellington Silva, aos 31’-2ºT), Romércio, Rafael Jansen e Igor Fernandes (Marlon, aos 24’-2ºT); Anderson Uchôa (Arthur, aos 31’-2ºT), Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Jefferson (Gabriel Lima, aos 24’-2ºT), Dioguinho e Renan Gorne (Edson Cariús, aos 24’-2ºT).

