Galo tem apenas 10% de chances de titulo após empate com o Inter

O empate por 1 a 1 do Atlético-MG com o Internacional, pela 24ª rodada do Brasileiro, teve um prejuízo grande para o time de Jorge Sampaoli. O Galo ficou a quatro pontos do líder São Paulo, que pode aumentar a vantagem caso vença o Botafogo, na quarta-feira, 9, em jogo atrasado da 18ª rodada do campeonato.

Com esse cenário, o alvinegro reduziu bastante suas chances de conquistar o título Brasileiro, que não vem desde 1971. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Atlético tem apenas 10,6% de levar o troféu, ficando atrás dos rivais São Paulo e Flamengo, atual terceiro colocado na classificação.

O zagueiro Junior Alonso, que cumpriu suspensão diante do Colorado, tenta manter o discurso otimista, mesmo com a situação ficando mais complicada para o time mineiro, que ainda tem 14 jogos por fazer.

Sobre a parte emocional, temos que seguir com a cabeça erguida. São 14 partidas, 42 pontos. Então, há muito pelo que brigar. Sabíamos que poderia acontecer isso (o São Paulo assumir a ponta), eles tinham partidas atrasadas. Da nossa parte, só resta trabalhar e seguir melhorando muitíssimo. Queremos seguir lutando pela ponta do torneio. Faltam 14 jogos, e a última coisa que podemos fazer é abaixar os braços. É trabalhar o dobro e seguir com a cabeça erguida – disse Alonso em coletiva na Cidade do Galo.

As esperanças alvinegras estão no confronto direto com o São Paulo, no dia 16 de dezembro, para encurtar a distância, e ainda contar com tropeços da equipe paulista. Todavia, o Atlético precisa fazer sua parte, como derrotar Athletico-PR no próximo sábado, em Curitiba, para ainda ter chances de buscar o time de Fernando Diniz na classificação, que tem 56% de chances de conquistar a competição.

