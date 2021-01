Galo Sub-20 inicia luta pelo título Brasileiro contra o Athletico-PR O primeiro duelo será neste domingo, 17 de janeiro, às 20h, no Sesc Venda Nova, em BH

O time Sub-20 do Atlético-MG iniciará a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, contra o Athletico-PR, neste domingo, 17 de janeiro. O primeiro duelo da grande final acontecerá às 20h, no estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte.

O Galinho encerrou a preparação para o confronto com treinamento na manhã deste sábado,16, no campo 4 da Cidade do Galo.O técnico Marcos Valadares comandou a atividade, que foi marcada por muito empenho e movimentação dos atletas.

Com nove gols no torneio, o meia Giovani fala da expectativa para a decisão.

-É a melhor possível. A gente estudou muito o adversário e sabe que o Athletico-PR é uma equipe muito forte e qualificada, mas temos nosso mérito também, nossa equipe também é muito forte e esperamos fazer uma boa partida, colocar em prática tudo que trabalhamos durante a semana- destacou.

A gente sabe que é um jogo em casa e que qualquer vantagem que a gente conseguir seria muito importante. Esperamos fazer um bom jogo, tentar abrir uma vantagem para chegar lá em Curitiba e ser campeão brasileiro- completou Giovani.

O técnico Marcos Valadares afirma que o time está confiante para buscar o título:

-A expectativa é muito boa. A equipe fez uma grande competição e está preparada. Claro que fizemos alguns ajustes pontuais nessa semana, analisando o adversário, mas estamos muito bem preparados. A competição demonstra isso, ter chegado à final, com uma grande campanha, ter batido grandes adversários. Acho que é uma demonstração de uma equipe muito forte, muito qualificada, com muita confiança de fazer uma grande final e buscar o título- comentou o treinador.

A partida de volta será no domingo seguinte, dia 24, também às 20h, no CAT do Caju, em Curitiba. Em caso de dois resultados iguais, o campeão será decidido nos pênaltis.

Principal esperança de gols do Galinho na final, o atacante Guilherme Santos é o artilheiro da competição, com 13 gols.

O Atlético-MG ficou em primeiro lugar na fase classificatória do torneio, mas a campanha alvinegra foi superada pela equipe de Curitiba com os resultados das semifinais. Por isso, a finalíssima acontecerá na capital paranaense.

