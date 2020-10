Galo ficará sem Savarino, Alonso e Alan Franco por três jogos O trio foi convocado para jogar por seus países pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 22

O Atlético-MG terá três desfalques de jogadores importantes devido as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar> o zagueiro Junior Alonso, o meia Alan Franco e o atacante Savarino.

Eles foram convocados pelas seleções do Paraguai, Equador e Venezuela respectivamente, para os jogos da primeira rodada da competição que leva ao Mundial.

E MAIS:

Os três devem ficar até três rodadas longe do Galo, pois o Brasileirão não irá parar por conta da competição sul-americana, que terão jogos nos dias 8, 9 e 13 de outubro.

Os jogadores alvinegros perderão as seguintes partidas: Vasco (4 de outubro), Fortaleza (7/10), Goiás (10/10) e Fluminense (14/10).

E MAIS:

E MAIS:

Veja também