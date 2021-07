Galo faz jogo seguro, conta com brilho da dupla Hulk e Nacho, derrota o Cuiabá e entra no G4 do Brasileirão

O Atlético-MG fez um jogo seguro e venceu o Cuiabá por 1 a 0, com gol de Nacho Fernández, neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal. A equipe mineira entrou no G4 com o resultado, chegando aos 16 pontos, na quarta posição, enquanto o Dourado segue na zona do rebaixamento, sem vencer, com apenas quatro pontos, em 18º.

O duelo na capital do Mato Grosso mostrou um Atlético seguro em campo, controlando o jogo e contando com a qualidade dos seus principais jogadores. Hulk deu sua nona assistência na temporada para o terceiro gol de Nacho em dois jogos, garantindo mais três pontos ao time mineiro.

Hulk e Nacho voltaram a decidir para o Galo na temporada (Pedro Souza/Atlético-MG)

De Hulk para Nacho, gol do Galo

O retorno do argentino fez tão bem ao time, que marcou três gols em dois jogos e ainda aumentou o número de assistências de Hulk no ano. O camisa 7 chegou a nove passes para gols do alvinegro.

Atlético-MG “controlador” do jogo

O Cuiabá tentava se aproximar da meta de Everson, mas o Galo sabia como manter o Dourado longe. E isso foi a tônica o jogo. O alvinegro não acelerou mais a partida, senão faria o segundo, ou o terceiro sem muitas dificuldades. Deveria ter feito, para não ficar com o perigo de sofrer um gol “por acaso”.

Pode engrenar no campeonato com a volta dos titulares

O Galo estará até o início da outra semana quase “zerado” com desfalques, com o fim dos casos de Covid-19 e ainda o retorno de todos que estiveram na Copa América. Assim, o time mineiro terá seus principais nomes para engrenar uma sequência pode que levá-lo à liderança do Brasileirão



Próximos jogos

O Galo recebe o Flamengo, na quarta-feira, 7 de julho, no Mineirão, às 19h, no Mineirão. O Cuiabá joga no mesmo dia, contra o Red Bull Bragantino, às 18h, em Bragança Paulista.



FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

CUIABÁ 0 X 1 ATLÉTICO-MG

Data: 4 de julho de 2021

Horário: 18h15 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá(MT)

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes:Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti (ambos do ES)

VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez (SP)

Cartões amarelos: Felipe Marques (CUI), Zaracho (ATL), Undel (CUI), Rafael Elias (CUI), João Lucas (CUI), Jonathan Cafu (CUI)

Cartões vermelhos:

Gol: Nacho Fernández, aos 25’-1ºT(0-1)

CUIABÁ (Técnico: Luiz Fernando Iubel)

Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Yuri Lima (Felipe Marques, aos 32’-2ºT), Uillian Corrêa (Osman, aos 35’-2ºT) e Camilo (Rafael Gava, aos 20’-2ºT); Pepê, Danilo Gomes (Jonathan Cafu, aos 20’-2ºT) e Elton (Rafael Elias-intervalo)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Mariano, Igor Rabello, Réver e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê (Jair, aos 41’-2ºT) e Nacho (Marrony, aos 3’-2ºT); Zaracho (Savinho, aos 21’-2ºT), Savarino (Nathan, aos 21’-2ºT) e Hulk (Sasha, aos 41’-2ºT)

