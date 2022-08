Galo FA vence Vasco Almirantes em jogaço da Liga BFA

Parceria Lance & IstoÉ 07/08/2022 - 9:08 Compartilhe

Em um dos melhores jogos desta edição da Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA), o Galo FA teve dificuldades, mas conseguiu a terceira vitória na competição ao bater o Vasco Almirantes, por 48 a 34, nesse sábado (6/8), no CTE da UFMG, em Belo Horizonte. O jogo foi parelho por três quartos, mas o time mineiro conseguiu deslanchar no final.

A partida marcou a reestreia de Duzão, um dos reforços mais importantes do Galo GA para a temporada. O jogador passou pelo Miami Dolphins, da NFL, nos últimos três anos.

E a partida começou com um touchdown do Vasco Almirantes anotado porRodrigo Gueda. Contudo, o time carioca não converteu o ponto extra. Na sequência, o Galo FA passou na frente com um TD de Daniel Martins e um extra point do kicker Luiz Carlos Ribeiro.

O Galo FA virou o placar com Bruno Patrus e mais uma conversão de ponto extra. Mas o Vasco Almirante não se deu por vencido e o quarterback Dominique White fez um touchdown. Atrás do placar, o time cruz-maltino tentou uma conversão de dois pontos e teve êxito. O placar da partida marcava, neste momento, 14 a 14.

E apesar de ser o azarão na partida, o Vasco voltou a ficar à frente. Rodrigo Gueda, marcou o seu segundo touchdown no duelo. Mas, mais uma vez, chute vascaíno não foi bom. Atrás do placar, o Galo conseguiu mais um TD, desta vez com Marcelo Mattos, mais conhecido como Pokemón. Ao contrário do adversário, a equipe mineira acertou o ponto extra e passou à frente do placar: 21 a 20. Pouco antes o intervalo, o Galo FA tentou um field goal, mas a tentativa não foi feliz.

Na volta do intervalo, o Vasco Almirantes conseguiu um novo TD com Pacquiao. No lance seguinte, o Galo fez um lindo touchdown após o retorno, mas a pontuação foi anulada em função de falta por conduta antidesportiva de atletas dos donos da casa. Mas na mesma campanha, o time mineiro conseguiu o TD com Rafael Fadini e converteu o extra point, para voltar a ficar à frente no placar.

No último quarto da partida, o Galo FA deslanchou. Daniel Martins e Rafael Fadini, marcaram novamente, e o kicker Luiz Carlos Ribeiro converteu os pontos extras para deixar o placar em 42 a 26. No final do jogo, ainda deu tempo para o Vasco Almirantes marcar mais um TD e acertar uma conversão de dois pontos. Mas, implacável, o time atleticano conseguiu outro touchdonw com Vilaça. Fim da partida 48 a 34 para o Galo FA.

Já classificado para os playoffs da Conferência Sudeste, o Galo FA fecha sua participação na temporada regular da Liga BFA contra o Sorriso Hornets, em Mato Grosso, no dia 3 de setembro. Já o Vasco Almirantes, que tem duas vitórias em três jogos, tenta a classificação para a pós temporada contra o Macaé Oilers, no dia 20 de agosto.

