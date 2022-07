Galo FA, Porto Alegre Pumpkins e Sorriso Hornets vencem na abertura da 5ª semana da Liga BFA Dois primeiros jogos tiveram grande vantagem e o clássico mato-grossense foi bastante disputado

A quinta semana da Liga BFA começou com três jogos neste sábado (9/7). O Galo FA não teve dificuldades para derrotar o Tubarões do Cerrado, por 44 a 0, em Nova Lima-MG. Em Santa Catariana, o Porto Alegre Pumpkins visitou o JEC Gladiators e também venceu por uma grande vantagem: 35 a 0. No último jogo do dia, o Sorriso Hornets bateu o rival Cuiabá Arsenal, de virada, por 9 a 6.

Em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Galo FA conquistou mais uma vitória avassaladora em 2022. O time alvinegro bateu o Tubarões do Cerrado, por 44 a 0, na sua estreia na Liga BFA. É o terceiro jogo do time mineiro neste ano e a terceira vitória por larga vantagem. Antes, pelo estadual, a equipe preto e branco venceu o Ipatinga Tigres por 58 a 0, no wild card, e o Juiz de Fora Imperadores, por 56 a 0, na semifinal.

O primeiro TD do jogo foi marcado por Victor Vilaça. Na sequência, o kicker Luiz Carlos Ribeiro acertou um field gol e aumentou a vantagem para 10 a 0. João Conrado marcou mais um TD para o Galo FA. Vilaça anotou mais um TD ainda no primeiro tempo. O time mineiro foi para o vestiário vencendo por 24 a 0.

Na volta do intervalo, Vitor Rhoden fez o seu touchdown, Marco Gheller marcou mais um TD para o Galo FA. Daniel Martins ampliou a vantagem com outra pontuação máxima do FA. Importante destacar que Luiz Carlos Ribeiro anotou cinco extra points.

O cornerback e safety norte-americano Tyren Quinn fez sua estreia com a camisa alvinegra nesta vitória. Mostrando que vai ajudar muito o Galo FA na temporada, o atleta fez uma linda interceptação no segundo no tempo.

O próximo compromisso do Galo FA na Liga BFA é frente ao Vasco Almirantes, no dia 6 de agosto, em Minas Gerais. Já o Tubarões do Cerrado tenta a recuperação na competiçaõ nacional é ante o Sorriso Hornets, em Brasília.

E MAIS:

Vice-campeão gaúcho consegue reabilitação

Também na tarde deste sábado (9/7), o Porto Alegre Pumpinks foi até Joinville, no interior do Rio Grande do Sul, e derrotou o JEC Gladiators, por 35 a 0. Dessa forma, o time da capital se recupera da derrota sofrida na estreia contra o Canoas Bulls, por 18 a 14.

O Porto Alegre Pumpinks volta a campo contra o Timbó-Rex, no dia 30 de julho, na capital gaúcha. Por sua vez, o JEC Gladiators visita o Jaraguá Breakers, no dia 23 de julho, em Jaraguá do Sul.

Clássico mato-grossense

De virada, o Sorriso Hornets bateu o Cuiabá Arsenal, por 9 a 6, na noite deste sábado (9/7), em Sorriso-MT. O Arsenal saiu na frente no primeiro quarto, mas o time da casa conseguiu a recuperação no segundo tempo e venceu a partida. Nos últimos minutos, a equipe da capital sofreu uma interceptação, que sacramentou a vitória dos Hornets.

O próximo compromisso do Cuiabá Arsenal é contra o América Locomotiva, no dia 30 de julho, em Belo Horizonte. Já o Sorriso Hornerts volta a campo contra o Tubarões do Cerrado, no dia 23 de julho, em Brasília.